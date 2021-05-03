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المنار: إعتذار الحريري قد يصبح خياراً لحفظ ماء الوجه في حال إستثنائه من لقاءات لودريان

3
MAY
2021
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أكدت مصادر مطلعة على مفاوضات التأليف، لقناة "المنار"، أن أي مستجد في الملف الحكومي مرتبط حصراً بنتائج زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان إلى بيروت، مشيرة إلى أن الزيارات إلى الخارج لم تحدث فرقاً.

وفي حين لفتت هذه المصادر إلى أن حالة المراوحة السلبية دفعت المحيطين برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى الترويج لاحتمال الاعتذار، بينما ينفي العارفون إحتمال ذلك، كشفت أن المعلومات حول جدول زيارة لودريان أشارت إلى أنها ستشمل رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري حصراً، ما أثار إستياء الحريري الذي يعتبر أن إستثنائه من الزيارة رسالة قاسية أو إشارة سلبية.

إنطلاقاً من ذلك، اعتبرت المصادر أن إعتذار الحريري في هذه الحالة قد يصبح خياراً لحفظ ماء الوجه إلا إذا وسع وزير الخارجية الفرنسية دائرة لقاءاته، مشيرة إلى أن الزيارة مفصلية وبعدها من المفترض أن لا يكون كما قبلها على الأقل في مسار التأليف.

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