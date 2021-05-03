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الرئيس عون عرض مع الرئيس دياب موضوع البطاقة التمويلية

3
MAY
2021
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رئيس الجمهورية في اليوم العالمي لحرية الصحافة:
حرية الاعلام هي في صميم رسالة لبنان
وعلى الاعلام ان يكون صوتاً للحق وسيف الكلمة المستقيمة في وجه الفساد وانحراف القيم
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب وبحث معه في موضوع البطاقة التمويلية التي يتم الاعداد لها لمواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة.

اليوم العالمي لحرية الصحافة
الى ذلك، ولمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة غرّد الرئيس عون عبر حسابه الخاص على "تويتر"، فقال:" في اليوم العالمي لحرية الصحافة، تحية الى الاعلام اللبناني والعاملين فيه. ان حرية الاعلام، في الجوهر والتطبيق، هي في صميم رسالة لبنان، ولكن كل حرية سقفها الحقيقة والضمير والاخلاق.
دعوتي الى الاعلام في لبنان ان يكون صوتاً للحق، وسيف الكلمة المستقيمة في وجه الفساد وانحراف القيم."

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