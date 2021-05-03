الهجرة والمبيعات ولبنان... بالأرقام

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كشف تقرير اعدته “الدولية للمعلومات” التراجع الذي شهده لبنان على خط الاستيراد فضلا عن الهجرة، وجاء فيه :
غادر لبنان العام الماضي 100 ألف عاملة منزلية من أصل 270 ألفاً، نتيجة عدم قدرة المواطن على دفع الراتب الشهري 150 دولار!
تراجَع سفر العائلات اللبنانية من أجل السياحة بنسبة 95 % حيث كانت أكثر من 70000 عائلة تسافر سنويا!
إستورد لبنان في العام 2018 نحو 33000 سيارة ،
إنخفض الرقم إلى 21000 في العام 2019،
فـ 6200 سيارة في العام 2020،
أما في الأشهر الثلاثة الأولى من 2021، فلم يستورد سوى 600 سيارة!
تراجَع إستيراد الألبسة والأحذية إلى نحو 70 %!
تراجع إستيراد الهواتف الخلوية إلى نحو 60 مليون دولار بعد ما كان لبنان يستورد بقيمة 170 مليونا سنويا!
تراجعت مبيعات المجوهرات العام الماضي بنسبة 80 %!
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