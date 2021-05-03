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الهجرة والمبيعات ولبنان... بالأرقام

3
MAY
2021
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كشف تقرير اعدته “الدولية للمعلومات” التراجع الذي شهده لبنان على خط الاستيراد فضلا عن الهجرة، وجاء فيه :

غادر لبنان العام الماضي 100 ألف عاملة منزلية من أصل 270 ألفاً، نتيجة عدم قدرة المواطن على دفع الراتب الشهري 150 دولار!
تراجَع سفر العائلات اللبنانية من أجل السياحة بنسبة 95 % حيث كانت أكثر من 70000 عائلة تسافر سنويا!
إستورد لبنان في العام 2018 نحو 33000 سيارة ،
إنخفض الرقم إلى 21000 في العام 2019،
فـ 6200 سيارة في العام 2020،
أما في الأشهر الثلاثة الأولى من 2021، فلم يستورد سوى 600 سيارة!
تراجَع إستيراد الألبسة والأحذية إلى نحو 70 %!
تراجع إستيراد الهواتف الخلوية إلى نحو 60 مليون دولار بعد ما كان لبنان يستورد بقيمة 170 مليونا سنويا!
تراجعت مبيعات المجوهرات العام الماضي بنسبة 80 %!


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