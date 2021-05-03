سلسلة تغريدات لبترا خوري حول كورونا... هذه الخطوات تنقذ الأرواح

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غردت مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الصحية بترا خوري على حسابها عبر تويتر بالقول: "نواصل إحراز تقدم في عملنا لتحصين أكبر عدد ممكن من الأشخاص: أكثر من 70٪ من الأشخاص بعمر 75 عامًا تلقوا جرعتهم الأولى. كما حصل حوالى 40٪ من الذين يبلغون 65 عامًا على جرعتهم الأولى من اللقاح. وسيحصل أكثر من 100000 شخص الأسبوع المقبل على مواعيد جديدة لتلقي اللقاحات في خلال شهر أيار".

وأعلنت خوري في سلسلة من التغريدات ان "المزيد من اللقاحات في طريقها الينا ويجب علينا التماسك قليلاً بعد"، لافتة الى أنه "لدينا إمكانية لقضاء فصل صيف أكثر أمانًا وسببًا للأمل باستعادة بعض من حياتنا الطبيعية في الأشهر المقبلة". وقالت: "نريد جميعًا أن يتم ذلك ولكن إذا استمر الناس في تجاهل تدابير السلامة الصحية فسيتسبب ذلك بخطر ارتفاع عدد الإصابات بشكل كبير".

ورأت أنه "من المحزن جدًا رؤية ما يحصل في الهند، لقد تعملنا من هذه الجائحة أنه بمجرد أن نصل إلى رؤية موجة ما، يكون قد فات الأوان بالتأكيد".

وأوضحت خوري أن "الأزمة في الهند هي نتيجة:

- عدم التقيد بإجراءات الصحة العامة: المسيرات الانتخابية ومهرجان كومبه ميلا حيث تواجد 3.5 مليون حاج بدون ارتداء الكمامات ...

- القليل من الإجراءات من قبل الحكومة أو عدم اتخاذ أي إجراء من جانبها بشان ارتفاع عدد الحالات من منتصف إلى أخر شهر آذار

- متغيرات كوفيد B117 - B1617 شديدة العدوى

كما شرحت ان "لبنان شهد خلال الأيام الـ 30 الماضية تدني في:

العدوى بنسبة 119٪، والوفيات بنسبة 74٪، وحدة العناية الفائقة بنسبة 48٪، الحالات الايجابية بنسبة 64٪ وذلك نتيجة للاستجابة الصارمة للوباء:

-الإغلاق الصارم لمدة 7 أسابيع الذي سجل اقل من 90 في مؤشّر الصرامة في متعقّب أكسفورد لاستجابة الحكومات لفيروس كورونا

- التحكم في التنقلات: حظر التنقلات مع مراقبة تصاريح التنقل

كما اوضحت أن السيطرة على الحشود تكون:

- بالتحكم في السعة في المؤسسات مثل السوبر ماركت ومراكز التسوق والمصارف...

- اختبار PCR الإجباري للقوى العاملة

- إعادة الفتح على مراحل وحظر التجول

- إلغاء مناسبات اجتماعية كبيرة: أعراس ، احتفالات ...

- زيادة التغطي الاعلامية ونشر الوعي حول كوفيد-19

وأضافت: "زيادة استجابة الجمهور لتدابير السلامة

- التخطيط والتخفيف من موجة قادمة محتملة خلال الأعياد الدينية من خلال تطبيق عمليات إغلاق صارمة قصيرة لمنع التجمعات المنزلية

- الزيادة الأخيرة في حملة تطعيم المسنين.

وتأثير الجرعة الأولى من لقاح COVID19 على الحد من:

- دخول المستشفى في اليوم 28-34: بنسية 91% للقاح Pfizer وبنسبة 88٪ للقاح أسترا زينيكا

- انتقال الفيروس إلى الأسر بنسبة 50٪ تقريبًا

واعتبرت ان النقص الأخير قد يؤدي في تدابير السلامة العامة وزيادة التجمعات إلى موجة جديدة في الربيع. واكدت أنه يجب أن نلتزم بالعلم وأن نتبع الإرشادات التالية:

- ارتداء الكمامات

- تجنب التجمعات

- الحصول على اللقاح عندما يحين دورنا

- غسل اليدين

وشددت خوري على ان هذه الخطوات تنقذ الأرواح.