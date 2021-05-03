حمد بن جاسم​ : هذا ما يحتاجه لبنان كي يخرج من أزمته

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أشار رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم على حسابه عبر "تويتر" أنه لا بد للبنانيين من الاتفاق على مخرج ينقذ البلاد والعباد على وجه الاستعجال والسرعة".



وأضاف, "وعليه فإن ساسة لبنان وزعماء طوائفهم بحاجة اليوم لمكان يجمعهم ويسهل عليهم الحوار فيما بينهم لعلهم يتوصلون إلى صيغة توافقية تخرجهم من هذا النهج المدمر الذي أوصل لبنان لهذه الحال, ولا أريد أن أخوض أيضاً في تفاصيل الحل المأمول لأن هذا شأن اللبنانيين أنفسهم".



وأكد بن جاسم كاتباً, "كي يخرج لبنان العزيز على قلوبنا من أزمته الراهنة فإنه لا يحتاج إلى وساطات من الخارج، بل يحتاج أن يجلس كل الفرقاء على الطاولة، لبحث مستقبل هذا البلد الجميل والذي كان دخل الفرد فيه في الستينات من الدول العشر الأوائل في العالم".