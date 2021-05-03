الأسد يهنّئ أبناء الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي بمناسبة عيد الفصح المجيد

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الوطن السورية : هنأ الرئيس السوري بشار الأسد أبناء الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي بمناسبة عيد الفصح المجيد، متمنياً لهم وللسوريين جميعاً دوام الصحة والخير والسلام, ونقل وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام أمس تهاني الرئيس الأسد إلى البطريرك يوحنا العاشر يازجي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، وقداسة البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق- الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم وأبناء طائفتيهما الكريمتين بعيد الفصح المجيد.

بدورهما عبّر رئيسا الطائفتين الكريمتين عن امتنانهما الكبير لتهنئة الرئيس الأسد لهم في أعيادهم، وعن أملهما بأن يحفظ اللـه سورية وأن يخلصها من الإرهاب ومن وباء كورونا وأن تستعيد عافيتها لتنعم بالأمن والاستقرار.



واحتفلت الطوائف المسيحية في سورية التي تسير وفق التقويم الشرقي بعيد الفصح المجيد، بإقامة الصلوات في الكنائس ودور العبادة.

وأقام غبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس قداساً في كنيسة النبي الياس للروم الأرثوذكس، وقال: إن حلب التي صمدت، بوجه الإرهاب تنهض اليوم بإرثها وتراثها بهمة أبنائها وتمسكهم بالإيمان بالله.



وفي دمشق ترأس قداسة البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني قداساً إلهياً في كنيسة مار جرجس البطريركية للسريان الأرثوذكس في حي باب توما ودعا من تسببوا في معاناة السوريين إلى التوقف عن معاقبة شعب كامل من دون سبب، فعقوباتهم لن تغير قناعات هذا الشعب المحب لوطنه والذي يريد أن يقرر مصيره بنفسه.