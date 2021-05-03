عناوين الصحف ليوم الأثنين 3 أيار 2021

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النهار : أسبوع مفصلي للازمة وعين على الحدث الإقليمي

الديار : صيغة مشروع قانون «الكابيتال كونترول» ستُسرّع التزايد المطرد للكتلة النقدية

بغياب خطّة إصلاحية للنهوض... «المشروع» سيُؤدّي الى فوضى نقدية عارمة

قرار رسمي ضمني بتحرير سعر صرف الليرة... والمواطن يُواجه المجهول وحـيداً



الأنباء الكويتية : محاولات «تعويم» المبادرة الفرنسية تبدأ الأربعاء.. والمطران عودة حذّر من أن المشكلة أصبحت وجودية

الراعي يتجنب المساس بولاية عون ويجدد الدعوة للحياد

الشرق الأوسط : لودريان إلى بيروت للقاء عون وبري فقط

لبنان يكشف رسمياً عن مهربي المخدرات للسعودية





الوطن السورية : شمل أوسع شريحة من المحكومين والموقوفين ومنح فرصة أطول للفارين والمطلوبين … مرسوم عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل الثاني من أيار الجاري .. وريز العدل لـ«الوطن»: النيابات العامة في جميع العدليات باشرت عملها على الفور