حكومياً : خطوة لودريان تتعارض مع الاندفاع الفرنسي ؟

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الشرق الأوسط : أحدث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أزمة قبل وصوله إلى لبنان بعد غد (الأربعاء)، إذ حصر لقاءاته برئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري من دون أن تشمل بقية المعنيين بتشكيل الحكومة وعلى رأسهم الرئيس المكلف سعد الحريري.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية معنية بتشكيل الحكومة، بأن الخطوة الفرنسية قوبلت باستغراب وأحدثت صدمة سلبية بغياب أي تفسير فرنسي لتبرير استثناء أبرز المكوّنات السياسية من لقاءات لودريان في بيروت؛ خصوصاً أنها تتعارض مع الاندفاع الفرنسي الضاغط لتذليل العقبات التي تؤخر تشكيل الحكومة...