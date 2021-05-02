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مزار سيدة لبنان - حريصا على لائحة برنامج ماراثون الصلاة الذي أطلقه البابا في شهر أيار المبارك

2
MAY
2021
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نشر المجلس البابوي لتعزيز التبشير الجديد برنامج “ماراثون الصلاة” الذي سيشارك فيه مزارات من جميع أنحاء العالم من كوريا إلى البرازيل، مرورًا بأستراليا – طوال شهر أيار 2021. ومن بينها نذكر: لورد، بانو، كندا، لبنان الأراضي المقدسة. إنّ هذه المبادرة قد أطلقها البابا فرنسيس في بازيليك القديس بطرس، على نيّة “الإنسانية المجروحة”.

فيما يلي لائحة بالمزارات والنوايا كلّ يوم:

1 أيّار: سيدة والسنغام (إنكلترا) على نيّة الموتى.

2 أيّار: يسوع المخلّص وأمنا مريم (نيجيريا) على نيّة من لا يستطيعون إلقاء التحيّة على أحبّائهم.

3 أيّار: سيدة تشيستوشوفا (بولندا) على نيّة المصابين والمرضى.

4 أيّار: بازيليك البشارة (الأراضي المقدسة)على نيّة النساء الحوامل والأطفال الذين لم يولدوا بعد.

5 أيّار: الطوباوية سيدة الورديّة (كوريا الجنوبية) على نيّة الأولاد والمراهقين.

6 أيّار: سيدة أباريسيدا (البرازيل) على نيّة الشبيبة.

7 أيّأر: سيدة السلام والسفر الآمن (الفلبين) على نيّة العائلات.

8 أيّار: سيدة لوخان (الأرجنتين) على نيّة الأشخاص الذين يعملون في حقل التواصل.

9 أيّار: سيدة لوريتو (إيطاليا) على نيّة المسنّين.

10 أيّار: سيّدة نوك (إيرلندا) على نيّة الأشخاص ذوي الإعاقة.

11 أيّار: سيدة الفقراء، سيدة بانو (بلجيكا) على نيّة الفقراء والمشرّدين والأشخاص الذين يعانون من صعوبات اقتصادية.

12 أيّار: سيدة أفريقيا (الجزائر) على نيّة الأشخاص الوحيدين ومن فقدوا الأمل.

13 أيّار: سيدة الورديّة (البرتغال) على نيّة السجناء.

14 أيّار: سيدة الصحة (الهند) على نيّة العلماء ومعاهد البحوث الطبيّة.

15 أيّار: مريم سيدة السلام، مزار مديغوريه (البوسنة) على نيّة المهاجرين.

16 أيّار: كاتدرائية السيدة مريم (أستراليا) على نيّة ضحايا العنف والاتجار بالبشر.

17 أيّار: الحبل بلا دنس (الولايات المتحدة) على نيّة مسؤولي الأمم والمنظّمات الدوليّة.


18 أيّار: سيدة لورد (فرنسا) على نيّة الأطبّاء والممرّضين.


19 أيّار: مريم أنا (تركيا) على نيّة الشعوب التي تعيش حالة حرب وعلى نيّة السلام في العالم.

20 أيّار: سيدة المحبة (كوبا) على نيّة الصيادلة والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

21 أيّار: سيدة ناغازاكي (اليابان) على نيّة المساعدين الاجتماعيين.

22 أيّار: سيدة مونتسيرات (إسبانيا) على نيّة المتطوّعين.

23 أيّار: سيدة كاب (كندا) على نيّة قوّات النظام والعسكريين ورجال الإطفاء.

24 أيّار: الموقع غير معروف بعد، على نيّة من يؤمّنون الخدمات الأساسيّة.

25 أيّار: المزار الوطنيّ لسيدة تاوبينو (مالطا) على نيّة المعلّمين والطلاّب والمربّين.

26 أيّار: سيدة غوادالوبي (المكسيك) على نيّة العاملين والمقاولين.

27 أيّار: أمّ الله (أكرانيا) على نيّة العاطلين عن العمل.

28 أيّار: السيدة السوداء في ألتوتينغ (ألمانيا) على نيّة البابا، والأساقفة، والكهنة، والشمامسة.

29 أيّار: سيدة لبنان (لبنان) على نيّة الأشخاص المكرَّسين.

30 أيّار: سيدة الوردية في بومباي (إيطاليا) على نيّة الكنيسة.

31 أيار: حدائق الفاتيكان على نيّة انتهاء الوباء وعودة الحياة الاجتماعية والمهنيّة. )

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