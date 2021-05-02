مزار سيدة لبنان - حريصا على لائحة برنامج ماراثون الصلاة الذي أطلقه البابا في شهر أيار المبارك

نشر المجلس البابوي لتعزيز التبشير الجديد برنامج “ماراثون الصلاة” الذي سيشارك فيه مزارات من جميع أنحاء العالم من كوريا إلى البرازيل، مرورًا بأستراليا – طوال شهر أيار 2021. ومن بينها نذكر: لورد، بانو، كندا، لبنان الأراضي المقدسة. إنّ هذه المبادرة قد أطلقها البابا فرنسيس في بازيليك القديس بطرس، على نيّة “الإنسانية المجروحة”.
فيما يلي لائحة بالمزارات والنوايا كلّ يوم:
1 أيّار: سيدة والسنغام (إنكلترا) على نيّة الموتى.
2 أيّار: يسوع المخلّص وأمنا مريم (نيجيريا) على نيّة من لا يستطيعون إلقاء التحيّة على أحبّائهم.
3 أيّار: سيدة تشيستوشوفا (بولندا) على نيّة المصابين والمرضى.
4 أيّار: بازيليك البشارة (الأراضي المقدسة)على نيّة النساء الحوامل والأطفال الذين لم يولدوا بعد.
5 أيّار: الطوباوية سيدة الورديّة (كوريا الجنوبية) على نيّة الأولاد والمراهقين.
6 أيّار: سيدة أباريسيدا (البرازيل) على نيّة الشبيبة.
7 أيّأر: سيدة السلام والسفر الآمن (الفلبين) على نيّة العائلات.
8 أيّار: سيدة لوخان (الأرجنتين) على نيّة الأشخاص الذين يعملون في حقل التواصل.
9 أيّار: سيدة لوريتو (إيطاليا) على نيّة المسنّين.
10 أيّار: سيّدة نوك (إيرلندا) على نيّة الأشخاص ذوي الإعاقة.
11 أيّار: سيدة الفقراء، سيدة بانو (بلجيكا) على نيّة الفقراء والمشرّدين والأشخاص الذين يعانون من صعوبات اقتصادية.
12 أيّار: سيدة أفريقيا (الجزائر) على نيّة الأشخاص الوحيدين ومن فقدوا الأمل.
13 أيّار: سيدة الورديّة (البرتغال) على نيّة السجناء.
14 أيّار: سيدة الصحة (الهند) على نيّة العلماء ومعاهد البحوث الطبيّة.
15 أيّار: مريم سيدة السلام، مزار مديغوريه (البوسنة) على نيّة المهاجرين.
16 أيّار: كاتدرائية السيدة مريم (أستراليا) على نيّة ضحايا العنف والاتجار بالبشر.
17 أيّار: الحبل بلا دنس (الولايات المتحدة) على نيّة مسؤولي الأمم والمنظّمات الدوليّة.
18 أيّار: سيدة لورد (فرنسا) على نيّة الأطبّاء والممرّضين.
19 أيّار: مريم أنا (تركيا) على نيّة الشعوب التي تعيش حالة حرب وعلى نيّة السلام في العالم.
20 أيّار: سيدة المحبة (كوبا) على نيّة الصيادلة والعاملين في مجال الرعاية الصحية.
21 أيّار: سيدة ناغازاكي (اليابان) على نيّة المساعدين الاجتماعيين.
22 أيّار: سيدة مونتسيرات (إسبانيا) على نيّة المتطوّعين.
23 أيّار: سيدة كاب (كندا) على نيّة قوّات النظام والعسكريين ورجال الإطفاء.
24 أيّار: الموقع غير معروف بعد، على نيّة من يؤمّنون الخدمات الأساسيّة.
25 أيّار: المزار الوطنيّ لسيدة تاوبينو (مالطا) على نيّة المعلّمين والطلاّب والمربّين.
26 أيّار: سيدة غوادالوبي (المكسيك) على نيّة العاملين والمقاولين.
27 أيّار: أمّ الله (أكرانيا) على نيّة العاطلين عن العمل.
28 أيّار: السيدة السوداء في ألتوتينغ (ألمانيا) على نيّة البابا، والأساقفة، والكهنة، والشمامسة.
29 أيّار: سيدة لبنان (لبنان) على نيّة الأشخاص المكرَّسين.
30 أيّار: سيدة الوردية في بومباي (إيطاليا) على نيّة الكنيسة.
31 أيار: حدائق الفاتيكان على نيّة انتهاء الوباء وعودة الحياة الاجتماعية والمهنيّة. )