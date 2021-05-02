لقاء للديمقراطي في رويسة البلوط - المتن جابر: التدقيق الجنائي هو لمعرفة من سرق أموال الناس‎

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زار وفد من الحزب الديمقراطي اللبناني يتقدمه عضو المجلس السياسي مدير الداخلية لواء جابر منزل الرفيق حافظ زيدان في بلدة رويسة البلوط - المتن، وضمّ الوفد: رئيس دائرة المتن فرزان ضو، مسؤول القطاع الأول في المتن حمزة زيتوني، رئيس وحدة رويسة البلوط هايل زيدان واعضاء هيئة دائرة المتن، بحضور عدد من المشايخ، مختار البلدة اجود زيدان، رئيسة جمعية سيدات رويسة البلوط ماجدة زيدان وعدد من الفعاليات.

ألقيت كلمات بالمناسبة رحّبت بالحاضرين وأثنت على مواقف رئيس الحزب الأمير طلال أرسلان الوطنية، جاء أبرزها من: مختار البلدة السابق أمين زيدان، أبو وسام يوسف زيدان، الشيخ أبو رمزي رياض زيدان ورئيس دائرة المتن السابق باسم زيدان، بالإضافة إلى كلمة ترحيب من حافظ زيدان.

بدوره، ألقى جابر كلمة قال فيها: "نحن موجودون اليوم في منزلنا وبين أهلنا وناسنا، فمنزل الرفيق حافظ زيدان هو منزل كل متني ولبناني أصيل، وبلدة رويسة البلوط هي بلدة الأبطال الذين دافعوا عن الأرض والعرض في أصعب المراحل، وكان للرفيق حافظ دور كبير في هذا الأمر".

وتابع: "علاقة البلدة وأهلها بدار خلدة من الأمير مجيد رحمه الله ولليوم هي علاقة تاريخية قائمة على الصدق والاخلاص والمحبة وستبقى كذلك.

وفي هذا اللقاء أستغنم الفرصة لأشكر باسم حضرة رئيس الحزب رفيقنا حافظ وكل الحاضرين على حضورهم، وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي كلنا نعرف أسبابها وما هي التراكمات التي أوصلتنا اليها، إلا أنني لن أتحدث بسلبية، وسيبقى الأمل طاغياً على أي موضوع آخر، واللقاء هذا هو أكبر دليل أن الأمل باقٍ وسنصل إلى شاطىء الآمان بإذن الله".

وأشار جابر إلى أن التدقيق الجنائي هو مطلب رئيس الحزب لمعرفة مصير الأموال المنهوبة والمهربة، من أجل كشف الحقيقة أمام اللبنانيين واسترجاع أموالهم.

وختم شاكراً رئيس دائرة المتن السابق والحالي وأعضاء هيئة الدائرة وجميع الرفقاء الحزبيين والمناصرين على صمودهم في كل الظروف واستمرارهم في العطاء والوقوف إلى جانب أهلنا في القرى والبلدات.