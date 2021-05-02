living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لقاء للديمقراطي في رويسة البلوط - المتن جابر: التدقيق الجنائي هو لمعرفة من سرق أموال الناس‎

2
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
زار وفد من الحزب الديمقراطي اللبناني يتقدمه عضو المجلس السياسي مدير الداخلية لواء جابر منزل الرفيق حافظ زيدان في بلدة رويسة البلوط - المتن، وضمّ الوفد: رئيس دائرة المتن فرزان ضو، مسؤول القطاع الأول في المتن حمزة زيتوني، رئيس وحدة رويسة البلوط هايل زيدان واعضاء هيئة دائرة المتن، بحضور عدد من المشايخ، مختار البلدة اجود زيدان، رئيسة جمعية سيدات رويسة البلوط ماجدة زيدان وعدد من الفعاليات.
 
ألقيت كلمات بالمناسبة رحّبت بالحاضرين وأثنت على مواقف رئيس الحزب الأمير طلال أرسلان الوطنية، جاء أبرزها من: مختار البلدة السابق أمين زيدان، أبو وسام يوسف زيدان، الشيخ أبو رمزي رياض زيدان ورئيس دائرة المتن السابق باسم زيدان، بالإضافة إلى كلمة ترحيب من حافظ زيدان.
 
بدوره، ألقى جابر كلمة قال فيها: "نحن موجودون اليوم في منزلنا وبين أهلنا وناسنا، فمنزل الرفيق حافظ زيدان هو منزل كل متني ولبناني أصيل، وبلدة رويسة البلوط هي بلدة الأبطال الذين دافعوا عن الأرض والعرض في أصعب المراحل، وكان للرفيق حافظ دور كبير في هذا الأمر".
 
وتابع: "علاقة البلدة وأهلها بدار خلدة من الأمير مجيد رحمه الله ولليوم هي علاقة تاريخية قائمة على الصدق والاخلاص والمحبة وستبقى كذلك.
وفي هذا اللقاء أستغنم الفرصة لأشكر باسم حضرة رئيس الحزب رفيقنا حافظ وكل الحاضرين على حضورهم، وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي كلنا نعرف أسبابها وما هي التراكمات التي أوصلتنا اليها، إلا أنني لن أتحدث بسلبية، وسيبقى الأمل طاغياً على أي موضوع آخر، واللقاء هذا هو أكبر دليل أن الأمل باقٍ وسنصل إلى شاطىء الآمان بإذن الله".
 
وأشار جابر إلى أن التدقيق الجنائي هو مطلب رئيس الحزب لمعرفة مصير الأموال المنهوبة والمهربة، من أجل كشف الحقيقة أمام اللبنانيين واسترجاع أموالهم.
 
وختم شاكراً رئيس دائرة المتن السابق والحالي وأعضاء هيئة الدائرة وجميع الرفقاء الحزبيين والمناصرين على صمودهم في كل الظروف واستمرارهم في العطاء والوقوف إلى جانب أهلنا في القرى والبلدات.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout