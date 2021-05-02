حمد حسن : وصول كميات كبيرة من لقاح استرازينكا إلى لبنان

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أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى أن “130 ألف لقاح “أسترازانيكا” سيصلوا اليوم مساء إلى لبنان من المعمل بإيطاليا”.

وتابع، “في أواخر أيلول، نصل إلى حدود 60% تمنيع، وإذا وصلنا لهذه النسبة، نكون وصلنا لجو من الأمان يسمح للكثير من القطاعات بالعودة للحياة وتنفس الصعداء”. وأشار إلى أن “130 ألف لقاح “أسترازانيكا” سيصلوا اليوم مساء إلى لبنان من المعمل بإيطاليا”.

كذلك أوضح أن “الـ 55 ألف لقاح أسترازانيكا التي وصلت بالأمس كانت من المعمل في موسكو، ولكن لم نستلمهم من الوكيل لأننا بانتظار 3 فحوصات مخبرية لهذه اللقاحات، وتصدر في 15 أيار. أما اللقاحات التي ستصل اليوم فهي تستوفي كل الشروط، ومنتهية من كل الفحوصات المخبرية وابتداء من الثلاثاء سنضخ آلاف المواعيد”.



