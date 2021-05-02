عناصر من دائرة الصحة في بلدية الميناء جالت على مسامك ومطاعم السمك في المدينة

جال عناصر من دائرة الصحة في بلدية الميناء، على المسامك ومطاعم السمك في المدينة، بمؤازرة من عناصر الشرطة البلدية، وبتوجيهات من محافظ الشمال القائم باعمال البلدية القاضي رمزي نهرا، للتأكد من عدم وجود أسماك نافقة معروضة لديها للبيع، ولتشديد التزام الأجراءات الصحية المطلوبة، بعد ورود معلومات عن وجود أطنان من السمك النهري النافق في الليطاني، يتم بيعها في الاسواق اللبنانية.

وبعد الكشف، تبين أن المسامك والمطاعم تتقيد بالاجراءات المطلوبة، وأن لا وجود لاي نوع من الاسماك النهرية في السوق المحلي للمدينة.