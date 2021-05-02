الضاهر: نحن ما منعبي الكيس احسن ما يتكسر الشيبس

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ردّ النائب ميشال ضاهر للمرة الأولى على الانتقادات التي تطال "شيبس ماستر" الذي تنتجه شركته.

وبنبرة غاضبة، ردّ الضاهر على تغريدة سيدة لبنانية اشتكت فيها من احتواء كيس رقائق البطاطا على كمية كبيرة من الهواء بدلاً من الشيبس. وكتبت السيدة "كارلا": " بونجور ميشال ضاهر انا بحب ارويلك شي حصل معي.. اشتريت كيس هوا لابني قام طلعلو شوي شيبس بالغلط.. ايه والله متل ما عم خبرك".

هذه التغريدة التهكمية، وهي ليست الأولى، دفعت ضاهر إلى الرد قائلاً: "وانا بحب خبرك انو الوزن مكتوب على الكيس وتاكدي من الوزن بس في شعب ما بحب القراءة ونحن ما منعبي الكيس احسن ما يتكسر الشيبس ومنعبي نيتروجين لنحافظ على النوعية هي النكتة صارت بايخة وفيكي بقى ما تشتري".