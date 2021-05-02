الحريري للروس: أريد تسمية كل وزراء الحكومة وباسيل يرد: نرضى بما يرضى به الآخرون

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كشفت مصادر رفيعة مطلعة على زيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى موسكو، أن نائب وزير الخارجية الروسية والمبعوث الرئاسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف سأل باسيل عن رأيه بما قاله الرئيس المكلف سعد الحريري للمسؤولين الروس انه من موقعه كرئيس حكومة مكلف من حقه أن يسمي كل الوزراء، فأجاب باسيل: نرضى بما يرضى به الآخرون فإذا وافقوا نوافق.

ولفتت المصادر الى ان باسيل ابلغ المسؤولين الروس أن القاعدة هي التعامل بالمثل، أي إذا سمّى فريق من المسلمين وزراء مسيحيين فمن حق المسيحيين أن يسموا في المقابل وزراء مسلمين.