عناوين الصحف ليوم الأحد 2 أيار 2021

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الأنباء الكويتية : فرنجية يفضّل اللاحكومة على حكومة يتحكم بها باسيل

أسبوع غربي حافل في لبنان.. وعقبات تعيق العقوبات الفرنسية

الديار : العودة الى مفاوضات الترسيم: اختبار اميركي لـ «نوايا» عون وباسيل

«عصا» فرنسية تواكب تحرّكاً مع موسكو لاخراج لبنان من «البازار»

رهان على «ليونة» سعودية... ولافروف يُحذر من التلاعب بالتوازنات

النهار : ما بعد "لائحة لودريان" لن يكون كما قبلها؟



الشرق الأوسط : لودريان يحاول في بيروت إنقاذ المبادرة الفرنسية



الوطن السورية : إبراهيم لـ«الوطن» الإعلان عن أسماء المقبولين فور الانتهاء من دراستها … المحكمة الدستورية العليا مستمرة بفرز التأييدات ودراسة طلبات الترشّح