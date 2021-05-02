عناوين الصحف ليوم الأحد 2 أيار 2021

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الأنباء الكويتية : فرنجية يفضّل اللاحكومة على حكومة يتحكم بها باسيل
أسبوع غربي حافل في لبنان.. وعقبات تعيق العقوبات الفرنسية
الديار : العودة الى مفاوضات الترسيم: اختبار اميركي لـ «نوايا» عون وباسيل
«عصا» فرنسية تواكب تحرّكاً مع موسكو لاخراج لبنان من «البازار»
رهان على «ليونة» سعودية... ولافروف يُحذر من التلاعب بالتوازنات
النهار : ما بعد "لائحة لودريان" لن يكون كما قبلها؟
الشرق الأوسط : لودريان يحاول في بيروت إنقاذ المبادرة الفرنسية
الوطن السورية : إبراهيم لـ«الوطن» الإعلان عن أسماء المقبولين فور الانتهاء من دراستها … المحكمة الدستورية العليا مستمرة بفرز التأييدات ودراسة طلبات الترشّح