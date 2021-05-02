حكومياً : تفاؤل فرنسي - روسي لتحقيق اختراق في «الجدار» السعودي

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الديار : تشير المعلومات الى وجود قناعة فرنسية - روسية مشتركة بوجود امكانية لتحقيق اختراق في «الجدار» السعودي في ظل الحاجة السعودية لعقد تسويات تزامنا مع العودة الاميركية المرتقبة الى الاتفاق النووي مع ايران، ويعتقد على نطاق واسع بان الليونة في الخطاب السعودي املته ضرورات عسكرية وسياسية واقتصادية، بدءا من العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية التي باشرت ضغوطا سياسية وتسليحية على الرياض، وأعادت فتح المفاوضات مع إيران لإعادة الاتفاق النووي وتخفيف العقوبات عليها، مرورا بالتراجع الاستراتيجي على الجبهة اليمينية والصعوبات الاقتصادية المتعلقة بتراجع أسعار النفط.