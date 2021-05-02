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عراجي : لاول مرة في حياتي لن أكون متسامحا

2
MAY
2021
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اعلن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي انه "بالتعاون مع بعض نواب البقاع قدم برنامج قانون لرفع الثلوث عن نهر الليطاني وبعد زيارات لرؤوساء الجمهورية والوزراء وملاحقة مع كل اللجان النيابية صدر قانون رفع الثلوث من المنبع الى المصب رقم 63 في شهر تشرين الأول عام 2016 بطول 170 كلم وبمدة زمنية سبع سنوات".

وذكر عراجي في سلسلة تغريدات على حسابه عبر تويتر بانه "تم رصد مبلغ 150 مليار ليرة كل سنة من الموازنة العامه والمبلغ المرصود لغاية موازنة 2019، 400 مليار ليرة لم يصرف منهم الا القليل القليل، لافتا الى انه "قدم سؤالاً الى وزارة الطاقة عبر رئاسة مجلس النواب ولم يتلقى اي جواب واصطدم بوزراء الطاقة بالمجلس والوزراء المعنيين والكل كان يتهرب من الجواب".
 

واوضح بان "المئات سنويا يموتون بسبب أمراض السرطان بالقرى الواقعة على نهر الليطاني، والذي حصل مؤخرآ في بحيرة القرعون للأسماك ما كان ليحصل لو نفذ القانون، تعب سنوات عديده حتى صدر القانون ذهب سدى 400 مليار تبخر الجزء الأكبر من الموازنة العامه و55 مليون دولارا لتوسيع وتعزيل النهر من البنك الدولي".

وقال عراجي: "لاول مرة في حياتي لن أكون متسامحا وأقول: الله لا يوفق كل واحد سرق منكم اي واحد مات بالسرطان بسب هدركم لن يرحمكم لا بالدنيا ولا بالآخرة".
 
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