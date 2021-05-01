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القاضية غادة عون : اني جردت من كل صلاحياتي فقط لاني تجرات وفتحت ملفا ضخما

1
MAY
2021
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غردت القاضية غادة عون على حسابها على تويتر : 

اسف لكل الكلام الذي قيل ويقال ولكل الاتهامات الباطلة .والكلام المنسوب الي والذي لم اقله. الهدف الوحيد واضح تسييس قضية حق ،قضية شعب مقهور يريد ان يحاسب. اولا لمن لا يعرفني يمكنه ان يراجع تاريخي في القضاء منذ ٣٩ سنة اشكر الله على اني سعيد دائما لاكون امينة لقسمي ولضميري,ما حصل معي في الآونة اخيرة اني جردت من كل صلاحياتي فقط لاني تجرات وفتحت ملفا ضخما حاولت فيه اثبات الحقيقة بالأدلة والوثائق فقامت الدنيا ولم تقعد يجب ان يعرف الجميع اني عندما داهمت مكاتب مكتف لم يكن معي اي عنصر لمؤازرتي وبالتالي كنت عرضة للتصوير والملاحقة من الصحافيين دون هوادة, اليس من حق الشعب اللبناني ان يعرف الحقيقة اليس من حق مدعي عام عندما يمنع ست مرات من الدخول الى مكاتب شركة للاشتبهاه بوجود جرم ان يداهم بالقوة .اليس من حق هذا المدعي العام الذي يستدعى الى التفتيش وكانه متهم ان يسأل كيف يبلغ بقرار تنحيته من وكيل الخصم لدى تواجده في مكاتب الشركة.حقائق أضعها برسم الشعب اللبناني وزملائي في القضاء.انا اومن بانه.لن يضيع حق وراءه مطالب .ساظل امينة مع زملائي الشرفاء في القضاء وهم كثر لقول الحقيقة والشهادة لها مهما عظمت التضحيات. ومهما تعالت اصوات الباطل. لا بد للحقيقة ان تظهر.ولا بد لليل ان ينجلي

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