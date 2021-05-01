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الوزير السابق غسان عطالله في حديث للـtayyar.org: أن زيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لموسكو ناجحة جدّاً

1
MAY
2021
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أكّد الوزير السابق غسان عطالله في حديث للـtayyar.org أن زيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لموسكو ناجحة جدّاً وقال:"أتصور أن الجميع شاهد المستوى الرفيع للقاءات النائب باسيل مع مسؤولين لهم دور كبير لما يجري في الشرق الاوسط ولبنان، حيث كان هناك بحث طويل متعلّق بالشق الداخلي اللبناني تركز حول مواضيع أساسية هي عودة النازحين بعد الانتخابات الرئاسية السورية وكان هناك تجاوب كبير مع الفريق الروسي في هذا الاطار". وأضاف:"كذلك تم البحث في موضوع الحدود ومحاولة إيجاد حلول لبعض الخلافات بين لبنان وكيان العدو للمباشرة برسم خط يُتفق عليه من قبل اختصاصيين دوليين لبدء أعمال التنقيب في لبنان كما هي اليوم في المقلب الاخر. وكذلك كان تطرق للملف الحكومي أكد الجانب الروسي أنه على استعداد للمساعدة في تقريب بعض وجهات النظر وايجاد بعض الحلول للمساعدة في تحريك الجمود".

 

عطالله أكد أن هناك لقاءات بقيت بعيدة من الاعلام كان فيها كلام مباشر لتوضيح الكثير من الامور التي جرت في السنة الاخيرة في لبنان ووضع الكثير من المسائل في نصابها الطبيعي، حيث كان هناك اهتمام كبير من قبل الروس للمساعدة في الحل بحسب المعطيات التي قدمها النائب باسيل.

وقال عطالله:"تعتبر الزيارة ناجحة جدا وسيكون لها ارتدادات ايجابية سريعة بالفترة القريبة المقبلة وسيتفاجأ كثيرون من الأمور الجدية التي ستحصل وستظهر نتائجها سريعاً".

أما في موضوع العقوبات فأشار عطالله لموقعنا الى أنه كان هناك تأكيد أن روسيا وعدداً من الدول الاوروبية لا تدعم هكذا عقوبات لا بل أكثر إن روسيا ستحث أصدقاءها الاوروبيين الى عدم السير في هذا الملف.

ووسط الزيارات المرتقبة الأسبوع المقبل من كل من وزير الخارجية الفرنسية ونائب وزير الخارجية الروسية ختم عطالله بالاشارة الى أن في الموضوع الحكومي المشكلة موجودة عند رئيس الحكومة المكلّف والعرقلة عنده أيضاً " أما من جانبنا فالامور كلها قابلة للبحث مع العلم ان التيار مستعجل للتشكيل".

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