باسيل يتحرر من العزلة التي فرصتها ادارة ترمب البائدة (بقلم هادي الايوبي‎)

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من ميرنا الشالوحي معقل التيار، الى روسيا ، وقريباً دول الاتحاد الأوروبي

منذ اعلان إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب العقوبات على رئيس التيار الوطني الحر المهندس جبران باسيل برز في السوق الاعلامي اللبناني مصطلح جديد يحاصر الرجل: "عزلة جبران"

بعيداً عن اي موقف منحاز لكن لا بد من التذكير أن المتربصين بباسيل كُثُر، فمواقفه التي لم يفهمها في الماضي الا ابناء مدرسة العماد ميشال عون تعدّ مثيرة للجدل:

- هو يريد افضل علاقة مع سوريا كدولة وحيدة جارة معترف بها لبنانيا وفي الوقت عينه يريد اعلان يوم 26 نيسان يوم استقلال من الجيش السوري أسوة بيوم الاستقلال الفرنسي عن ألمانيا ويقول ان ذلك لم لا يعني ان فرنسا والمانيا اعداء يل أصدقاء وشركاء في اتحاد اوروبي واحد. لم يتقبّل حلفاء سوريا التقليديين ذلك منه فتحولوا الى خصوم.

- هو يعتبر اسرائيل عدو للبنان كونها تحتل اراضيه من منطلق تحرّري لاومن منطلق أصولي رافض لليهود المتأصلين في الشرق وليس الوافدين من خارج فلسطين.

- هو يريد أن يعبّر التيار الوطني الحر عن امتداده الوطني الطبيعي ، فيتوجه بزيارات من أقصى لبنان الى أقصاه ويعلن انتساب أكثر من خمسة آلاف مسلم الى صفوف تياره، استقبله أنصار جنبلاط في عاليه بالرصاص، أما أنصار أشرف ريفي فقاموا بتحرك ونبرة فيها قرع لطبول الحرب الطائفية رافضين زيارته الى طرابلس. فهم الجميع رفضُ باسيل أن يكون تيار الضابط في الجيش اللبناني العماد ميشال عون كغيره من الأحزاب محصوراً ضمن مجال طائفي وجغرافي محدد، فتحوّل جميع الزعماء المحليين والاقطاعيين و الطائفيين غير القادرين على استقطاب ابناء الطائف الأُخرى الى خصوم شرسين له.

- رغم كل الاتهامات، الا أن جميع عقود وزارة الطاقة التي يشرف عليها باسيل منذ ال 2010 تمت بمناقصات علنية في الوزارة بموجب القانون دون المرور بمجلس الخدمة المدنية، يضاف اليها ما يفوق الخمسماءة طلب مناقصة عبر مجلس الخدمة المدنية. ولذلك، "حرد" جميع التجار الذين يرغبون بتلزيمات بالتراضي، فأصبح معظمهم خصوم لباسيل.

- وأخطر من هذا وذاك، لم تتمكن الإدارة الأميركية من تطويع باسيل وفك تفاهمه مع حzب الله، بل اقصى ما سمعته منه هو ضرورة تطوير التفاهم بين الحزب والتيار ليشمل بناء الدولة ومكافحة الفساد الذي نخر المؤسسات بعد أن حققت الوثيقة معظم بنودها ( الحوار - الديمقراطية التوافقية - نظام انتخابي نسبي الخ...)

- عداك عن كل ما تقدّم، أعلن باسيل عقيدته بشكل صريح، هو عنصري بالانخياز لكل لبناني في العالم ورفع شعار "اللبناني قبل الكل" في تماهٍ مع العبارة الدارجة : "أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً" ، حلم ولا يزال ب لوبي لبناني عالمي خيِّر يشبه اللوبي "الاسرائيل" المعادي للتعددية في الشرق ويعمل منذ زمن على تحقيق مصلحة اسرائيل في العالم، قالها باسيل، "نحن كلبنانيين أكثر منهم عددا، فلمَ لا يكون للبنان لوبي عالمي مدافع عن حقوقنا أمام حكومات العالم؟ ثمّ، لماذا لا يكون هناك لوبي عربي عالمي وسوق مشرقي تجاري ومنتدى نفطي الخ... هذه العناوين كانت كفيلة بجعل كل الدول الكبرى الطامعة بلبنان تتيقّنَ أن" جبران" لن يكون يوماً جندياً الا لوطنه وهذا ما لا يريدون!!

كيف لا؟ ألا يعرف القاصي والداني أنّ لبنان الجميل منذ الأزل هدفٌ لجميع الطامعين؟

- مقابلة باسيل الاعلامية في زيارته الأخيرة لواسنطن قب العقوبات التي قال فيها" لا أريد ولا اطمح أن أكون رجل اميركا في لبنان، أنا رجل لبنان في لبنان" هذه العبارة كان لها وقعها المدوي الذي وصل مباشرة إلى أروقة البيت الابيض.

بيروت 17 تشرين 2019، بالتوازي مع صرخة الناس وانتفاضتهم ضد الغلاء المعيشي والنظام الطائفي والفساد المستشري، انها اللحظة المناسبة للانقضاض عليه والتصوير أن معارضته شعبية مصدرها وجع الناس حيث لم تأت الكهرباء كما وعدهم ولم يتم انجاز بعض السدود منذ سنتين من حينه بدلا من كونها سياسية المصدر بأو دولية دولية المصدر.

مع فشل محاولات تطويع باسيل، أصدرت الخزانة الأمريكية في عهد نظام ترمب البائد قبيب رحيلها بساعات الضربة القاضية بنظرها عبر اعلان العقوبات على الرجل الذي لا حسابات دولية في المصارف لديه فسقطت عقوباتهم المتسرعة على المستوى المالي لحظة إعلانها، رغم ذلك، مباشرة بعد الاعلان عن العقويات - العزلة ابتعد عنه جميع أصحاب المصالح، و انقطعت اتصالاته بكل رجالات الدول التي تنضوي ضمن تحالف الناتو بالتزامن مع حملة تشويه سمعة وتنمّر قادها اخوان باسيل في المواطنة : اعلاميو التلفزيونات، وأكثرية نواب الأمة، اجتمعوا كلهم عليه، اليمين واليسار، غربيو الهوى وعروبيوه..!!

مع مرور الأشهر، اندثرت كل تلك الحملة وتحولت الى روتين ضجر منه خصومه انفسهم، فيما حافظ التيار الوطني الحر، قاعدة باسيل الأساسية، على قواعده في أكثر المناطق "الساخنة " شمالا وجنوبا وبقاعاً، ارتضى النائب المهندس الحصار وبدأ بمخاطبة اللبنانيين برسائل تلفزيونية مباشرة دورية وكأنه يوحي للجميع بخطورة وضعه الأمني، هو واجه الأمريكيين بعدم انصياعه، فحياته في خطر. كيف لا؟ ألم تشرف الولايات المتحدة الأمريكية بالمباشر او بغير المباشر على إعدام اكثر رؤساء العرب شعبية في عيد الأضحى المبارك يوم تم أُعدم الرئيس الشهيد صدام حسين؟

استكمل باسيل بحذر، مسيرته النضالية بعد العقوبات، واستطاع أن يقول لجميع الناس، نحن تيار التدقيق الجنائي، وكل من يعارضنا لا يريد التدقيق، نحن تيار رفع السرية المصرفية ، وكل من يعارضنا قد هرّب أمواله التي تفوح منها روائح الفساد الكريهة خارج لبنان، وأخيراً نحن تيار المحافظة على التعددية في الشرق حيث انذثر في الجوار من العراق الى عدد من المناطق السورية التي دمرها الارهاب. نحن تيار المحافظة على آخر مسيحي في هذا الشرق عبر تمثيله في الإدارة، والمجالس، والهيئات انطلاقا من كفاءته كالقاضية غادة عون والقاضي سهيل عبود و العماد جوزيف عون الذين تم اختيارهم لكفاءتهم لا لنتماء سياسي لديهم وهم يعرفون ذلك ولا ينكروه، تعيينهم كان تعيين حقّ في الادارة، ليس من خلال تبعية ما كتعيينات الطائف في عهد الهراوي وميشال سليمان، واميل لحود الضعيف شعبيا والقوي بشخصه، وغير ذلك، كرّر باسيل خطابه رغم أن مسلكه الطائفي في هذه اللحظات مبرّر فهو أسهل وايسر في الاستقطاب العاطفي من مسلكه الوطني الذي كان احد اسباب الحملة عليه كما ذكرت أعلاه، كرّر وقال "نحن تيار المسلمين والمسيحيين من اقصى لبنان الى أقصاه خيارنا اللا مركزية الإدارية وليس الدويلة الطائفية ولا نظام الفدرلة معروف النتائج في بلد تعددي."

قرار فك الحصار له رمزية خاصة، أراده باسيل في ميرنا الشالوحي، مركز التيار الوطني الحر وفي رسالة واضحة الى التياريين الأوفياء بشكل خاص، انتم الأساس!!

في المركز البرتقالي في المتن الشمالي لعاصمة لبنان، استقبل باسيل وزير خارجية المجر وممثل الحزب الحاكم الحائز على ثلثي أصوات الهنغرايين، فقال الضيف المجري في اول تحدٍّ رسمي للعقوبات الأمريكية، لن نسمح أن يتم ضرب اقوى زعيم مسيحي في لبنان، وما هي الا ساعات حتى وصل خليفة ميشال عون الى الدولة المنافسة ل اميركا في كل رقعة من رقع العالم، وريثة الاتحاد السوفيتي، روسيا الاتحادية فكان في استقباله رجال بوتين المقربين من بوغدانوف الى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ولجنة العلاقات الدولية العامة في مجلس الدوما الروسي اضافة الى البطريرك الروسي هناك في روسيا عداك عن اللبنانيين القانطين هناك، تم الاجهاز على كل من تربّص برئيس أكبر كتلة نيابية في لبنان شرّاً ووصلت الرسالة باللغة الأدبية الروسية" باسيل مش متروك" وإن كانت الولايات المتحدة ضده وجعلت منه خصماً بالقوة، فروسيا معه، ومن حلفها الصين والبرازيل، وايران، وكل الدول المتحررة التي تأبى املاء الخارج عليها قراراته، ورغم ذلك، أعاد باسيل تأكيده على ضرورة تطبيق الإصلاحات تحت رعاية بنك النقد الدولي في رسالة ايجابية تؤكد المؤكد أن لبنان لم ولن يكون بلد محاور، بل وطن التقاء لجميع خصوم الأرض، وسائر الحضارات و الأديان، رسالة باسيل من زاوية بنك النقد الدولي سنعرف قريباً كيف ستتلقفها الدول المستقلة في الاتحاد الاوروبي من فرنسا الى ألمانيا ولن تتاخر ادارة بايدن في اعادة ترتيب الاوراق التي بعثرها الرئيس الأمريكي السابق.