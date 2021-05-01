ماذا في تفاصيل طقس بداية أيار؟

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يسيطر طقس ربيعي دافئ حاليا على لبنان، اليوم وغدا، لتعود وترتفع بشكل تدريجي مطلع الاسبوع ولتصبح حارة منتصفه.
تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
السبت:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٦ بقاعا بين ١٢ و ٢٥ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٣ و ٢٤ درجة
٢- الجو : مشمس
٣- الرياح غربية ضعيفة
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠٪
٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٤ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة
الأحد : طقس ربيعي دافئ مع أستقرار الحرارة التي تتراوح بين ١٩ و ٢٦ درجة فيما الاجواء قليلة السحب والرياح شمالية غربية ضعيفة
الاثنين : طقس ربيعي دافئ جدا مع ارتفاع الحرارة التي تتراوح بين ١٩ و ٢٨ درجة فيما الاجواء قليلة السحب والرياح شمالية غربية ضعيفة