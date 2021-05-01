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ماريو عون لـ "الأنباء" الالكترونية: سيكون هناك زيارة لاحقة لبوغدانوف الى بيروت وهذا مؤشر إيجابي

1
MAY
2021
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الأنباء الالكترونية - 

تعليقاً على زيارة النائب جبران باسيل الى روسيا، قال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون: "تلقينا الأخبار عن نجاح هذه الزيارة وليست لدينا معلومات أوسع عن تلك التي صدرت، بإنتظار عودة باسيل الى لبنان".

وأضاف عون في حديث لـ"الأنباء" الالكترونية: "بالواقع هناك إهتمام روسي بالوضع اللبناني، وستلعب روسيا دوراً بالنسبة الى حلحلة الأمور إذا إستطاعت على الصعيد الحكومي، وسيكون هناك زيارة لاحقة لبوغدانوف الى بيروت، وهذا مؤشر إيجابي باتجاه حلحلة الأمور".

ورداً على سؤال عن دعوة باسيل الحريري للإعتذار، قال عون: "لم يخفِ باسيل هذا الأمر، وليست المرة الأولى من موسكو، فحتى من بيروت في أحد أحاديثه الصحافية قال إنه إذا كان بالواقع هناك نوع من عدم القدرة المطلقة على الوصول الى عملية تشكيل الحكومة فالإعتذار هو أحد الخيارات المطروحة، وهذا لصالح لبنان بالنتيجة"، مشيراً الى أن "الأفضلية بالنسبة للوزير باسيل أن يؤلف الرئيس الحريري الحكومة لأن البلد ليس بحاجة الى المزيد من الخلافات، نحن بحاجة الى تقاربات وإتفاقات أكثر وأكثر، على هذا الأساس نحن نقول أننا نريده لرئاسة الحكومة، ولكن لا حول ولا قوة لأنه بالواقع العملية أخذت ستة أشهر وستستمر أكثر وهذا الأمر سيء بحق لبنان، وبحق الشعب اللبناني والإقتصاد اللبناني".

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