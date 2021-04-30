صدور التقرير اليومي لمستشفى الحريري وهذا ما جاء فيه

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أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 بوجود 44 حالة حرجة لديه. وجاء في التقرير:

- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:

Pfizer: 354.

- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 242 فحصا.

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 85.

- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 17.

- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1126 حالة شفاء.

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 3.

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 44.

- حالات وفاة: 0