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باسيل لـ"سبوتنيك": زيارتي لروسيا استراتيجية وناجحة بامتياز

30
APRIL
2021
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عماد الطفيلي

 

أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في حديث لـ"سبوتنيك" إلى أن "زيارته إلى موسكو، زيارة استراتيجية بامتياز، حققت غرضها بشكل واسع، وكان هناك تطابق كبير في وجهات النظر على المستوى الرسمي سواء في وزارة الخارجية، أو في المجلس الفيدرالي أو في مجلس الدوما".

 

وأكد باسيل أن "موسكو بإمكانها أن تمارس سياسة مساعدة على الاستقرار بسبب فهمها لمنطقتنا من دون تدخل في الشؤون الداخلية، ونحن في المنطقة بحاجة إلى توازنات، نعيش من خلالها التنوع اللبناني ونعبر عنه، وروسيا تستطيع أن تحقق هذا التوازن، وقد حققته في سوريا".

 

ولفت باسيل إلى أنه "رأى تفهما روسيا كبيرا للطروحات والأفكار التي تقدم بها فيما يخص دور لبنان السياسي والاقتصادي في هذا المشرق، وفي هذه المنطقة، لا بل لقينا تصورا مشتركا لهذه الأفكار".

 


وتابع باسيل قائلاً: "لبنان يجب أن يكون مستقرا، ولذلك يجب أن تتحقق الإصلاحات التي تتطلب حكومة وتشكيل الحكومة يتطلب احترام إرادة اللبنانيين وتنوعهم".

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