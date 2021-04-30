القبض على سارق كابلات كهربائيّة من أعمدة الإنارة في بيروت

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صدر عن دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت البيان الآتي:

"حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة للكابلات الكهربائية التي تغذّي أعمدة الإنارة في مدينة بيروت، على أثر ذلك طلب محافظ بيروت القاضي مروان عبود من قيادة فوج حرس بيروت ضرورة التشدد وتكثيف الدوريات في شوارع العاصمة.

وعليه بتاريخ 30-5-2021 وخلال قيام إحدى دوريات فوج الحرس بجولة ميدانية في منطقة قصقص، اشتبهت بأحد الاشخاص داخل حرج بيروت الغربي يقوم بعمل مريب، على إثر ذلك تدخل عناصر الدورية وتمكنوا من القاء القبض عليه متلبساً أثناء محاولته سرقة الكابلات الكهربائية العائدة لأعمدة الإنارة في حرج بيروت.

بعد التحقيق معه، تبيّن أنه سوري الجنسية حيث تم تفتيشه وضبط بحوزته حقيبة بداخلها منشار حديدي وقطاعة نحاس و(منكوش) ومفتاح فحص كهربائي ومفتاح جنط ومفتاح حديدي يستعملهم لفك براغي الاعمدة وخلافه، اضافة الى دراجة نارية من دون أوراق وهاتف خليوي عثر بداخله على مقاطع فيديو تثبت قيامه بتصوير أعمدة الانارة من أسفلها قبل قيامة بقص الكابلات للتأكد من عدم حصول ماس كهربائي أو تعرّضه لصعقة كهربائية خلال قيامه بعملية السرقة، مما يؤكد حرفيته في تنفيذ عمليات السرقة، وقد تمّ اقتياده من قبل عناصر فوج الحرس وتسليمه مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء المقتضى القانوني".