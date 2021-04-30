انخفاض كبير في عدد اصابات "كورونا" في لبنان.. ماذا عن الوفيات؟

A + A -

أفادت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا في لبنان ، بـ"تسجيل 1001 حالة جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020 إلى 526578 حالة، وتم تسجيل 461122 حالة شفاء، منها 3364 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح تقرير الغرفة أنّه "تمّ تسجيل 997 حالة إصابة بين المقيمين و4 حالات بين الوافدين"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ تسجيل 29 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 7278".

وأكد التقرير أنه تم إجراء 299559 جرعة أولى من اللقاح، منها 4737 أمس، و167461 جرعة ثانية منه، منها 5649 أمس.