المرابطون: لمكافحة منظومة الفسادين استنادا لمشروع وطني عام ولننتفض عليهم جميعا

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أصدرت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون في يوم العمال البيان التالي:



نتوجه بالتحية إلى العمال والفلاحين والموظفين والعسكريين في الجيش وكافة الأجهزة الأمنية، والأساتذة في كل مجالات فروعهم التعليمية الابتدائي والثانوي والجامعي، وإلى جميع الكادحين أطياف المجتمع اللبناني، ونؤكد التالي:



أولاً: اليوم وصل مستوى القهر والظلم المجحف على جميع المواطنين اللبنانيين، ولم يتحقق شيئاً من وعود من حكمهم الهوائية الكاذبة على مدى عقود منذ الطائف حتى اليوم، بل مزيداً من الفساد والإفساد حتى الإنهيار التام، والاطباق على جنى عمر اللبنانيين من أوكار كارتيل المصارف اللبنانية، ونقص في كل المكتسبات الاجتماعية للمواطنين، بحيث أباحوا المحظورات ودبّت الفوضى وأصبح شباب لبنان إما عاطلاً عن العمل وإما مهاجراً.

وطننا لا يزال قابعاً تحت حكم الفيدرالية الطائفية المذهبية ويتحكمون بأرزاق الناس متحدين بمذهبيتهم وطوائفيتهم، متجاهلين رحمة رب العالمين بالبشر وأن الله هو الرزاق الكريم.



ثانياً: إن الحل الجدي الاقتصادي والاجتماعي الوحيد هو بمكافحة منظومة فسادهم وإفسادهم استناداً إلى مشروع وطني عام، ننتفض عليهم جميعاً، انتفاضة أصبحت أكثر من حاجة بل ضرورة حتمية.



وهذا هو المدخل إلى كل أسس السياسات المالية والموازنات وإدارة المال العام في الخزينة اللبنانية، ولعل رأس هذا المشروع يجب ان يكون التنفيذ الصارم قانون "من أين للك هذا؟؟؟" والعقاب الحتمي لمن يدان، هذا يتطلب في أولى الأولويات إعادة إنتاج نظام سياسي جديد للواقع الوطني اللبناني.

أما إذا كنتم تتأملون أن مدراءكم الخارجية وهم كثر ستحميكم بمقولة عفنة "عفى الله عما مضى".



نصيحة باسم الكادحين اللبنانيين "ردوا ما نهبتوه من المال العام قبل كل ميزانياتكم وفزلكاتها وإلا فالهيكل سقط على رؤوسكم"، وأنتم تعدون الجنازة.

ثالثاً: تدعو حركة الناصريين المستقلين المرابطون أهلنا اللبنانيين على امتداد الوطن اللبناني، أن يكون الأول من أيار 2021، مفصلاً وطنياً عابراً للطوائف والمذاهب، جامعاً لكل اللبنانيين بعيداً عن الاستغلال السياسي الحزبي الضيق، أو الاستغلال الطائفي والمذهبي، ولتمتلئ الساحات بالمواطنين الساعين وراء حلم الوطن اللبناني، الذي يمثل طموح شبابنا في تحقيق وطن الرفاهية والرخاء لجميع أبنائه.



على أمل أن يأتي الخير العميم بالسقوط النهائي لطغمة الحكم الطائفي الفاسد والمفسد في العام القادم لنستطيع أن نقول:

"كل عام والكادحين في لبنان والأمة العربية والعالم بألف خير".