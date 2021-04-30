هذا ما حصل على حاجز ضهر البيدر

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه في الساعة 2:45 من فجر يوم الأربعاء 28-4-2021، تخطّت سيّارة من نوع "هيونداي Grand I10" لون أبيض حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي من دون التوقّف عند عنصر التوجيه، فعمل آخرون على وضع العوائق الحديدية (شوكة) أمامها، بهدف إيقافها، إلّا أن سائقها تابع سيره، على الرغم من تلف إطاراتها نتيجة عبوره وتجاوزه العوائق.

وأفادت المديرية العامة في بيان، بأن عناصر الحاجز المذكور تمكّنوا من ضبطها بعد مطاردتها ومن توقيف السائق، ويدعى: س. ج. (مواليد عام 1992، لبناني)، وقد تبيّن ان المركبة الآلية قد سرقت من محلة سن الفيل.

ووفقا للبيان، فقد سلمت السيارة الى مالكتها التي لم تكن على علم بعملية السرقة، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.