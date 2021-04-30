عناوين الصحف ليوم الجمعة 30 نيسان 2021

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الأخبار

أوّل أيار: لا عمل ولا عمّال!

حاكم مصرف لبنان في باريس: الاختبار الأوّل لعقوبات لو دريان

دعوى قضائيّة في فرنسا ضدّ سلامة

‫أفغانستان 2001 - 2021: «مقبرة الإمبراطوريات» تهزم أميركا

اللواء

ارتياح لبناني لبادرة السعودية: السماح للشاحنات بدخول أراضيها

باسيل يحمل لائحة مطالب إلى موسكو.. وبوغدانوف إلى بيروت لدفع عملية التأليف

الجمهورية

فرنسا تمنع دخول المعرقلين أراضيها

قائد الجيش: لست مرشحًا وإذا انهار الجيش لن تبقى رئاسة

الراعي يسعى لجمع عون والحريري.. ومفاوضات الترسيم تستأنف الإثنين

الديار

العودة الى مفاوضات الترسيم: اختبار اميركي لـ «نوايا» عون وباسيل

«عصا» فرنسية تواكب تحرّكاً مع موسكو لاخراج لبنان من «البازار»

رهان على «ليونة» سعودية... ولافروف يُحذر من التلاعب بالتوازنات