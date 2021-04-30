أسرار الصحف ليوم الجمعة 30 نيسان 2021

A + A -

الجمهورية

أعربت أوساط صرح ديني عن إمتعاضها من الحملات اإلإلكترونية التي تشن عليه معتبرة أن غياب الدولة يسمح لأي كان بالتطاول على أي كان.

يتم الحديث عن رد أموال الشركات التي طلبت لقاح سبوتنيك لموظفيها خصوصا وأن اللقاح لم يصل إليها حتى الان؟

أبلغ سفير دولة كبرى بعض النواب أنه يتخوف من تطورات خطيرة في لبنان ونقل عنه قوله: ُ عليكم أن تحضروا أنفسكم لأيام صعبة.

اللواء

يُبدي قطب سياسي محوري امتعاضة من حملة في الغرف المغلقة تستهدف بعض مبادراته، ويرفض الخوض حالياً في الكلام على أية تداعيات.

لا يتورّع نافذون من الإنفاق المالي، لحسابات منع أي اختراق في مناطق نفوذهم، سواء حصلت الانتخابات أم لا.