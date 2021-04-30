مقتل العشرات في "اسرائيل" فجر اليوم

A + A -

قُتل العشرات في تدافع أثناء احتفال ديني بشمال شرقي إسرائيل فجر اليوم الجمعة.

وأكدت خدمة الطوارئ الوطنية الإسرائيلية، نجمة داوود الحمراء، مقتل كثيرين، دون إعلان أرقام محددة. وقالت إن عشرات آخرين أصيبوا.

وذكرت صحيفة "هاآرتس" إن 38 شخصا على الأقل قتلوا. وتقوم فرق خدمات الطوارئ بإجلاء المصابين.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الحادث بأنه "كارثة ثقيلة"، وقال إنه يصلي من أجل الضحايا.

ويعد مهرجان لاك بعومر، عند سفح جبل الجرمق، أكبر فعالية تُقام في إسرائيل منذ بدء جائحة فيروس كورونا، إذ أشارت تقارير إلى حضور عشرات الآلاف، على الرغم من المخاوف بشأن انتشار الفيروس.

ونقلت العربية عن مصادر طبية أن "44 قتيلا سقطوا في انهيار مدرج خلال حفل ديني شمال إسرائيل."