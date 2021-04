Le Drian: la situation au Liban est une question régionale méditerranéenne et Européene

A + A -

Point de presse conjoint de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des affaires étrangères, et de M. Evarist Bartolo, ministre maltais des affaires étrangères et européennes (La Valette, 29 avril 2021)

Déclaration de M. Jean-Yves Le Drian

(…)

Et il y a enfin un sujet régional que nous évoquons régulièrement avec Evarist, c'est la situation au Liban sur laquelle je voudrais dire quelques mots. C'est une question régionale, c'est une question méditerranéenne, c'est une question pour les Européens. Vous connaissez la grave détérioration de la situation économique, sociale, humanitaire et le fait que les responsables politiques continuent à faire obstacle à la formation d'un gouvernement compétent à même de réformer le pays. Je veux dire ici comme je l'avais dit déjà lors de ma précédente venue en juillet 2020, je revenais du Liban, j'avais tenu des propos assez graves sur la situation de ce pays. Je voudrais le redire ici : les responsables du blocage doivent comprendre que nous ne resterons pas inactifs. Nous avons engagé une réflexion avec nos partenaires européens sur les instruments dont nous disposons pour accroitre la pression sur les acteurs du système politique qui font obstruction à une sortie de crise. Et nous avons à titre national commencé à mettre en oeuvre des mesures restrictives en matière d'accès au territoire français à l'encontre de personnalités impliquées dans le blocage politique en cours, ou impliquées dans la corruption. Et nous nous réservons la possibilité d'adopter des mesures supplémentaires à l'encontre de tous ceux qui entravent la sortie de crise et nous le ferons en coordination avec nos partenaires internationaux.