بالصورة: رياض سلامة.. "إلى الإستجواب در! "

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نشر المحامي رامي عليق ما يلي:" -الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي حسامي تصدّق قرار قاضي التحقيق منصور رد دفوع رياض سلامه ورفاقه: الى الاستجواب درّ! "

فقد صدر بعد ظهر اليوم ٢٩ نيسان قرار عن رئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان القاضي ربيع الحسامي قضى بقبول الاستئناف المقدم من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه شكلا ورده أساسا وتصديق القرار المستأنف الصادر عن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وذلك في شكوى متحدون ضد الحاكم رياض سلامة ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ والصيرفي وناقل الأموال ميشال مكتف والصيرفي عبد الرحمن الفايد بجرم إساءة الائتمان والإثراء غير المشروع (رقم تحقيق عام /٢.٢١ والتي كانت ادعت فيها القاضية غادة عون أمام القاضي منصور بموجب ورقة الطلب. وعليه يُتوقع تحديد جلسة استجواب قريبة للمدعى عليهم (الذين قد يلجأون إلى تمييز القرار لمزيد من المماطلة، علما بأن القرارات الصادرة بحقهم تجعل حظوظهم في التمييز شبه معدومة).