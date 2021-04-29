الشيخ في قبضة المخابرات!

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أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان, أن "مديرية المخابرات في بلدة نبحا- البقاع أوقفت المطلوب (ع.ق.) المعروف بـ"علي الشيخ" أثناء عملية دهم منزل عائلته، لقيامه بإطلاق النار في تواريخ مختلفة ومنها بتاريخ 18 /1 /2021 حيث استهدف آليات عسكرية للجيش خلال عمليات دهم في بلدة نبحا".

وأضافت, "بتاريخ 6 /3 /2021 حيث اطلق النار بإتجاه عدد من المواطنين أثناء محاولتهم منعه مع آخرين من سرقة سكة الحديد في منطقة رسم الحدث، إضافة الي قيامه بعدد من عمليات السلب بقوة السلاح وتجارة المخدرات، وتزويد مصنعي الكبتاغون بالمواد الأولية. كما ضبطت داخل المنزل أسلحة وذخائر وعملة مزورة ومواد أولية لتصنيع الكبتاغون ومخدرات من أنواع مختلفة ولوازمها".

ووفق البيان, "بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".