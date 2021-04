تحرك رمزي لقطاع الشباب ومطالبة بالكشف عن الاموال المحولة

A + A -

نفذ قطاع الشباب في التيار الوطني الحر تحركاً رمزياً حاشداً بعد ظهر اليوم، أمام مكاتب الاتحاد الاوروبي في بيروت لمناشدة الدول الأوروبية المساعدة بالكشف عن الاموال المحولة اليها من لبنان بعد ١٧ تشرين ٢٠١٩ والتدقيق في مصدرها. ورفع شباب التيار شعارات أبرزها قضاء محاسبة استرداد.

وسلّم منسق قطاع الشباب إيلي أبي رعد ونائب المنسق رامي صدقة المسؤولين في مكاتب الاتحاد الاوروبي رسالة تطلب دعم حملة مكافحة الفساد في لبنان.

وكانت كلمات باللغات الأربع العربية، الانجليزية، الفرنسية والاسبانية شددت فيها على هذه المطالب وجاء فيها:

في اللغة العربية:

"لبنان بلد منهوب وصار قدام خطر الإفلاس

شباب لبنان إنسرقت منهن أموالن ومستقبلن، إنحجزت أموال أهلهم بالمصارف وإنحرموا تحويلها لمساعدة اخوتهم في الخارج.

التزاماً بمعاهدة حقوق الإنسان وإنطلاقاً من تطبيق إتفاقية محاربة الفساد الموقعة من الدولة اللبنانية والدول الأوروبية، منطلب منكن التدقيق بمصدر الحسابات الخارجية والمحولة للخارج لكل العاملين بالشأن العام اللبناني، وتساعدونا بالحجز عليها وإعادتها في حال ثبوت إنو مصدرها مشبوه أو فاسد."

في اللغة الإنجليزية:

‏Dear esteemed member of the European Union,

‏Opposed to what many try to portray, Lebanon is not a bankrupt or failed state, but rather a looted state.

‏Mid-2019, the Lebanese people were surprised to find that they were scammed and all their savings vanished from their bank accounts.

‏Parents were not allowed to transfer money for students abroad for basic expenses such as rent and food.

‏On the other hand, elitists were allowed to transfer millions.

‏Since October 2019, Lebanese Banks have been transferring money discretionarily to those with power.

‏Our youth found their future being robbed and with no hope but to leave the country.

‏We here today ask for your help.

‏Based upon the evidence of embezzlement by elitists, as well as the UN Convention against corruption, resolution 58/4, which is signed by the Lebanese state and all members of the Europeans Unions, we request that you investigate the source of every transaction done by Lebanese politicians, workers of the public sectors and state contractors for alleged fraud.

‏And in case fraud is confirmed, we please ask you to help us return that money to the deserving Lebanese people.

في اللغة الفرنسية:

‏Je voudrais souligner certains points à propos de la monnaie étrangère qui est entrain d'être transférée. Il y a des personnes qui ont une très remarquable influence et un énorme pouvoir qui ont réussi à effectuer plusieurs opération de transferts de million et milliards de $ à l'étranger et d'une manière très discrète. Nul ne sait si ces transferts ont un lien directe ou indirecte avec les acts de corruption dans le pays ces dernières années mais ce qui évident est que ces transferts ont été effectués très discrètement. D'une autre part, lorsque ces transferts ont eu lieu, il y avait des parents qui n'ont pas pu transférer de l'argent à leurs enfants étudiants à l'étranger que ce soit de l'argent de poche ou leurs frais de scolarité. Ceci est clairement inacceptable car cela crée un obstacle pour tous les étudiants Libanais à l'étranger qui risquent peut-être de mettre fin à leurs études. Les jeunes étudiants Libanais voyagent pour se créer un meilleur avenir et même quand ils sont loin du Liban leurs rêves se brisent et une génération toute entière se brise.

في اللغة الاسبانية:

‏Como la mayoría de los estudiantes Libaneses en el extranjero, mis primas están en Europa sin poder pagar por su alquiler, sus comidas, sus estudios... sin el dinero transferido a ellas por sus padres.

‏Este dinero no se puede sacar de los bancos libaneses, mientras la mafia política del país está todavía trasferiendo millones de dólares hacia los bancos Europeos cada día desde el 17 de Octúbre 2019.

‏Ayudenos a poder vivir, ayudenos a poder sacar nuestro dinero de los bancos Libaneses, ayudenos bloqueando el dinero de la mafia Libanesa en los bancos Europeos!