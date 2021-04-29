درغام وطرابلسي ناقشا خطة الوزارة للعودة الى المدارس والتعليم المدمج مع المجذوب

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زار النائبان ادكار طرابلسي واسعد درغام وزير التربية والتعليم العالي القاضي طارق المجذوب وناقشا معه خطة الوزارة للعودة الى المدارس والتعليم المدمج ولانهاء العام الدراسي الحالي. واطلعا على الجهد الذي قامت به الوزارة لتأمين التمويل، ولاجراء العقود والتلزيمات اللازمة، في ظل الأزمة المالية الراهنة وذلك لاجراء الامتحانات الرسمية في مواعيدها المعلنة. وتناول البحث احوال المركز التربوي وتسوية سلسلة الرتب المتعلقة به، واعادة مشروع الحكومة لدعم القطاع التربوي بخمسمئة مليار ليرة الى طاولة البحث في البرلمان لاقراره في الهيئة العامة قريبا.