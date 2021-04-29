بيان لوزير الداخلية عن السعودية .. ماذا جاء فيه؟

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صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي بيان جاء فيه: "يتوجه وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي بالشكر والامتنان الى جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان ونظيره صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف على البادرة الانسانية الطيبة بالسماح للبضائع اللبنانية التي كانت عالقة عند الحدود السعودية وفي ميناء جدة بالدخول الى المملكة".



علماً ان فهمي لم يتفاجئ بالايجابية السعودية، وهو على يقين بأن مملكة الخير لن تألوا جهدا لاعادة النظر بموقفها الأخير خصوصا في المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان وشعبه.