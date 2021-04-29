كتل هوائية دافئة وارتفاع في درجات الحرارة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب مرتفعة مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة احيانا. وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا بكتل هوائية دافئة تؤدي الى ارتفاع في درجات الحرارة، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وتستمر حتى يوم السبت.

ملاحظة: (معدل درجات الحرارة لشهر نيسان ما بين 15 و24 درجة، ولشهر أيار ما بين 18 و27 درجة)

- الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي وملموس في درجات الحرارة خصوصا في الداخل وجنوب البلاد، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة.

الجمعة: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة احيانا.

السبت: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية حيث تعود الى معدلاتها الموسمية ويتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

الأحد: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

- الحرارة على الساحل من 17 الى 29 درجة، فوق الجبال من 15 الى 28 درجة، في الداخل من 15 الى 32 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية شرقية الى جنوبية غربية ناشطة اعتبارا من بعد الظهر، سرعتها بين 15 و35 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط اجمالا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و75 %

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 5,52

- ساعة غروب الشمس: 19,19