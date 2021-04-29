living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

يسرق من مكاتب وشركات ليلاً!

29
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أشارت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى أنه "في الآونة الأخيرة حصلت عدّة عمليّات سرقة -بواسطة الكسر والخلع- من داخل مكاتب وشركات في محافظة جبل لبنان، كان آخرها بتاريخ 12-4-2021، حيث أقدم مجهولٌ على الدخول الى مكتب في محلة الدّورة وسرق من داخله تلفازَين وحافظ معلومات وأجهزة تقنيّة، قُدِّرَت قيمتها بـ /50/ ألف دولار أميركي.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويته، ويُدعى:

ج. د. (مواليد عام ۱۹۹۹، لبناني)

وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، وبحقّه مذكرة توقيف بالجرم ذاته. كما تبيّن أنه نفّذ العديد من عمليات سرقة أجهزة الكترونية وكهربائية من عدّة شركات ومكاتب في المحافظة المذكورة.

بتاريخ 23-4-2021 وبنتيجة المتابعة، تمكّنت إحدى دوريّات الشعبة من تحديد مكان إقامته في محلة الدّورة. وبعد التأكد من وجوده داخل المنزل، نفّذت مداهمة لمنزله نتج عنها توقيفه.


بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذ العديد من عمليات السرقة -بواسطة الكسر والخلع- طالت مكاتب وشركات في الدورة، وجل الديب، وجونية، وأنه كان يقوم بعرض المسروقات على أحد التطبيقات المخصّصة للتسويق الإلكتروني، ويبيعها لأشخاص يجهل هوياتهم.

تم استرجاع كمية من المسروقات وأعيدت إلى مالكيها.

أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف وأودع المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout