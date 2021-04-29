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كتيلي: التيار يرحب بأي مسعى يؤدي الى “حلحلة” حكومية او اقتصادية

29
APRIL
2021
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أكَّدت نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الادارية مارتين نجم كتيلي، أن تقفي اثر الاموال المهربة الى الخارج سهل جداً، لافتة إلى ان قطاع الشباب في التيار يتحرك باتجاه الاتحاد الاوروبي للمساعدة في هذا الموضوع.

 

وقالت كتيلي في حديث لاذاعة صوت المدى: “قطاع الشباب اخذ على عاتقه المطالبة باعادة الاموال المحولة الى الخارج”، موضحة أن فرض العقوبات على بعض الافراد ليس مجدياً.

 

وأشارت إلى أن التيار الوطني الحر يدعم اي قاضٍ حر ويجب التنبيه الى ان التيار ليس ضابطة عدلية وعلينا أن ندعم القضاء من اجل محاربة الفساد، كاشفةً أن الضغط الشعبي على الفاسدين يزداد يوماً بعد يوم وخيارات التيار اليوم كثيرة وصولاً إلى مكاشفة الراي العام بالكثير من الحقائق التي نضعها اليوم بين يدي القضاء.

 

وختمت كتيلي: “علاقة التيار الوطني الحر بروسيا جيدة جداً ومتواصلة والتيار يرحب بأي مسعى يؤدي الى “حلحلة” بالشأن الحكومي او الاقتصادي”.

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