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إشارات سعودية صارمة وقاطعة حيال ملف الكبتاغون

29
APRIL
2021
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الجمهورية : فيما أُعلن انّ مسألة تهريب "رمان الكبتاغون" الى السعودية، قد وضع في عين الرعاية والمتابعة الدؤوبة من قِبل الاجهزة المعنية في لبنان، لم تبرز في الساعات الاخيرة اي معطيات عمّا بلغته التحقيقات الداخلية في هذا الامر، ولا حول حجم التنسيق اللبناني- السعودي في هذا الملف.

 

وفيما كشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ"الجمهورية"، عن ورود "إشارات سعودية صارمة وقاطعة حيال ملف الكبتاغون، وانّ اعلان المملكة عنه بهذا الشكل، معناه انّها مصمّمة الى الذهاب فيه إلى آخر ما يصل اليه". وهو امر في رأي المصادر، يلقي على الجانب اللبناني مسؤولية ان يجعل من قرار المملكة قراراً مؤقتاً وليس دائماً، وهذا رهن بالدور الحاسم الذي سيلعبه لبنان على هذا الصعيد".

 

وقالت مصادر امنية لـ"الجمهورية"، انّ "المسألة دقيقة وصعبة، فما حصل مع المملكة امر غاية في الخطورة، وهو امر يحصل ايضاً، ومع الاسف، في اتجاهات اخرى. وكلّ ذلك ينال من هيبة الدولة اللبنانية. وفي مواجهة ذلك، ثمة توجّه اكثر من جدّي وفاعل لخطوات واجراءات حازمة لقمع المهربين وكل المتعاملين والمشتركين معهم، والتحقيقات جارية بوتيرة سريعة".

 

الجمهورية
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