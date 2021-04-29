عناوين الصحف ليوم الخميس 29 نيسان 2021

A + A -

الأخبار : عويدات يفتح «الملف السويسري»

دهم مكتب شقيق رياض سلامة وختمه بالشمع الأحمر: عويدات يفتح الملف السويسري لحاكم مصرف لبنان

«رجال» الحاكم في سويسرا: هكذا اشترى سلامة عقاراته في جنيف

القاضية سلامة تحجز على عقارات مصارف وأصحابها

الديار : لماذا تم جلد السيد حسن دقّو اعلامياً ومحاكمته والحكم عليه قبل استجوابه؟

ما هي الخفايا والحسابات السياسية خاصة أن دقو ينتمي للفرقة الرابعة وهل لقرية الطفيل علاقة؟

هل هناك تصفية حسابات بين بهاء وسعد الحريري لشن حملة مبرمجة أمنياً وإعلامياً ضد حسن دقّو؟

بكركي تتحرك مجددا بسقف بابوي.. وأفكار لاسقاط الفيتوات

إستخفاف رسمي بقضية الدعم والمواطن أمام خيارين: سلب أمواله أو الجوع

نداء الوطن : محاولة حكومية "جدّية"... والروس يستقبلون باسيل بصفته "المعرقل الأوّل"

غادة عون إلى "المجلس التأديبي"!

اللواء : الهيئات الإقتصادية تصِّر على منع التهريب.. ومخاوف من ضغط في الشارع!

موفد من بكركي إلى بيت الوسط.. وموسكو تطالب باسيل بتسهيل التأليف





النهار : ملف المفاوضات يتحرك... واستسلام للشلل الحكومي

البناء : أوليانوف: العودة للاتفاق النوويّ قبل نهاية أيار… وابن سلمان لعلاقات حسن جوار مع إيران / غابرييل: لا مصلحة أميركيّة بانهيار لبنان… وباسيل إلى موسكو… وتشاور بكركي والحريري / القاضية سلامة تحجز على أملاك المصارف ومدرائها… وعون تنضمّ إلى نادي القضاة



الجمهورية : الحكومة : "جمود" يسبق العاصفة



the daily star: Hariri’s return set to revive govt formation process

l'orient le jour : Iran-Arabie : une fausse équation pour le Liban