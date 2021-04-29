أسرار الصحف ليوم الخميس 29 نيسان 2021

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البناء : خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر في وزارة الخارجية العراقية إن كلام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن السعي لأفضل العلاقات مع إيران يشكل ضوءاً أخضر كافياً لمواصلة الجهود العراقية للتقريب بين طهران والرياض. وتحدثت المصادر عن إمكانية استضافة لقاء علني بين المسؤولين الدبلوماسيين والأمنيين في الحكومتين على مستوى نائب وزير خارجية.

خفايا

قالت مصادر على صلة بترتيبات زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى العراق إن ترتيبات إجراء الزيارة مستمرّة وإن موعدها المرجّح سيكون قبل نهاية شهر رمضان وإن مواضيعها ستتوزّع بين ملفي النفط والتعاون الصحي وإن اهتمام الجانب العراقي بالملف الصحي زاد بعد كارثة مستشفى ابن الخطيب.



نداء الوطن : خفايا

تبين ان قصر العدل في بيروت يعاني انقطاع المياه منذ اسابيع وقد قامت إحدى المؤسسات العامة بأعمال الصيانة واستبدال المضخات لمعالجة المشكلة.

تبين ان الجمعيات المعنية بالنازحين السوريين قد بدأت تقليص خدماتها وتقديماتها للنازحين بحجة ارتفاع كلفة المصاريف التشغيلية لهذه الجمعيات في ظل المبالغة في قيمة الرواتب.

تشكو الجمعيات البيئية من تساهل المدعي العام البيئي في البقاع مع مرتكبي الجرائم البيئية وعدم اتخاذ اي اشارات او استنابات بحق المعتدين على الموارد البيئية.



اللواء : أسرار

همس

طمأن وزير أوروبي شخصية لبنانية أن لا عقوبات قريبة تستهدفها في المدى المنظور.



غمز

لم يعرف مآل الوضع القضائي، مع انتهاء ولاية مجلس القضاء الأعلى، وما إذا كان المرسوم الجوّال هو الذي سيعتمد لتشكيل مجلس جديد.



لغز

ما تزال بعض المصارف تقوم بتحويلات من حسابات الدولار لعملائها إلى حسابات خارج لبنان، ولكن ضمن «انتقائية غامضة»؟!

الجمهورية : اسرار

زيارة مرجعية روحية

قال ديبلوماسي إنّ لا موعد قريباً محدّداً لزيارة مرجعية روحية عالمية للبنان أو لمساعديه.

مواصلة مساعدات

طلبت دولة عربية تأجيل زيارة مسؤول إليها لكنها قررت مواصلة مساعداتها من دون التوقف عند الأسباب التي حملتها على طلب التأجيل.