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الديار : وفقا للمعلومات التي توافرت للديار، فان وضع محاور المساعي لتسريع تأليف الحكومة يتلخص بما يأتي:

1- تعمل بكركي حاليا على اسقاط الفيتوات المتبادلة بين عون والحريري انطلاقا مما صرح به البطريرك الماروني بعد لقائه المطول الاخير مع رئيس الجمهورية وتاكيده ان لا شيء يبرر تأخير الحكومة.

وتاخذ بكركي، كما يقول مصدر مطلع، بعين الاعتبار دخول قداسة البابا مباشرة اكثر على خط حث الاطراف اللبنانية المعنية على تشكيل الحكومة بأسرع وقت، والذهاب الى حد ممارسة ضغط معنوي على هذه الاطراف من خلال اعلان ربط زيارته للبنان بتأليف الحكومة.

كما تاخذ بكركي بعين الاعتبار رفع البابا فرنسيس من وتيرة مخاوفه على لبنان وهويته ودوره وما يمثله، ما حفزها الى المبادرة للتحرك مجددا.

٢- تؤكد مصادر نيابية مقربة من الرئيس بري انه لم يجمد او يوقف مبادرته سعيا الى تسريع تأليف الحكومة، لكنه يجدول جهوده واتصالاته وفقا للمعطيات والاشارات الايجابية التي يرصدها عن بعبدا وبيت الوسط، لا سيما انه تقدم واجتهد لطرح افكار ومخارج للعقد العالقة.

٣- تنقل مصادر مطلعة للديار ان حزب الله عمل خلال الشهرين الماضيين بجهد لما وصفه تدوير الزوايا، وانه ابدى ويبدي استعداده للاستمرار في جهوده لكن كل المحاولات لم تنجح حتى الان وما زالت العملية تراوح مكانها.

٤- وفي شان التسوية التي طرحها وعمل لها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ومصيرها، يقول مصدر نيابي في كتلة اللقاء الديموقراطي للديار انها تسوية وليست مبادرة كما عبر وايد جنبلاط اكثر من مرة، وانه ما يزال يشدد على التسوية انطلاقا مما اعلنه في بعبدا بعد لقاء الرئيس عون.

ويلمح المصدر الى ان توقف التسوية وعدم نجاحها حتى الان هو بسبب التشنج الذي حصل بعد ذلك من الرئيس الحريري والنائب باسيل بعد ان كان رئيس الجمهورية اعطى اشارات ايجابية.

٥- على الصعيد الخارجي، اكد مصدر مطلع للديار ان المبادرة الفرنسية لم تتوقف او تتجمد وهي ما زالت على الطاولة كما اكد المسؤولون الفرنسيون والسفارة في بيروت لجهات كثيرة، وان باريس لم تتراجع وهي مستمرة في العمل على تحقيقها، لكن المشكلة تكمن في ان الاطراف اللبنانية المعنية لم تظهر حتى اليوم التجاوب المطلوب ولم تقدم ايضا اجوبة مقنعة على التساؤلات حول العراقيل التي تواجه تأليف الحكومة.

واوضح المصدر ان باريس لم توقف اتصالاتها مع الجهات اللبنانية او مع الدول المؤثرة، وهي تتحرك كلما وجدت سبيلا لتفعيل العمل وحمل الاطراف اللبنانية على التجاوب وتأليف الحكومة.

وعما اذا كانت هناك عقوبات او اجراءات فرنسية تحضر لفرضها على مسؤولين او شخصيات لبنانية، قال المصدر ليس هناك معلومات عن عقوبات فرنسية، لكن باريس بدأت مع الاتحاد الاوروبي مؤخرا كما هو معلوم درس اجراءات ضد المعرقلين، لكنها تحتاج الى اجماع دول الاتحاد.