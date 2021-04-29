«رجال» الحاكم في سويسرا: هكذا اشترى سلامة عقاراته في جنيف

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الأخبار : رياض ورجا سلامة هما المُشتبه فيهما الرئيسيّان لدى السلطات السويسرية في عمليات اختلاس وتبييض أموال تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار. إلا أنّهما ليسا اللاعبين الوحيدين في هذه القضية، بل تحت سقفهما تنتشر مُعطيات مُوَثّقة تتعلّق بشخصيات أخرى، «تورّطت» معهما في تنفيذ عملياتهما المشبوهة.

في نصّ مراسلة النيابة العامة السويسرية إلى القضاء اللبناني، المؤلفة من 16 صفحة، يُذكر أيضاً شخصان: المحاميان مروان عيسى الخوري، وكريم خوري (لا صلة قرابة بينهما). مروان هو ابن شقيقة حاكم البنك المركزي رياض سلامة، ووالده المُحامي جو عيسى الخوري. عُيّن مروان عضواً في مجلس إدارة شركة «SI 2 SA». أما كريم فيتولّى إدارة شركة «Red Street 10 SA». الشركتان أسّسهما رياض سلامة - إضافة إلى شركة «Westlake Commercial Inc» - وفتح لهما حسابات مصرفية في سويسرا، حيث كان يُحوّل منهما وإليهما مبالغ مالية.

عنوان شركة «SI 2 SA» هو مكتب كريم خوري، لكن وفقاً للمدّعين السويسريين، رياض سلامة هو المستفيد الحقيقي منها. وقد طلبت السلطات القضائية إثباتات لعدد من التعاملات المصرفية، منها التحويل الذي تمّ في 25 أكتوبر 2011، وقيمته مليون فرنك من حساب «Forry Associates»، المستفيد منه هو شقيق الحاكم، إلى حساب «SI 2 SA» المفتوح مع مصرف «EFG» في زيورخ. بعد أسبوعين، حوّلت شركة «Westlake Commercial Inc» مبلغ 1.6 مليون فرنك لشركة «SI 2 SA». في 4 تشرين الثاني 2013 ، حوّل حساب «Forry Associates» ما يزيد على 2 مليون دولار إلى الحساب الشخصي لرجا سلامة. وفي اليوم نفسه، أُعيد تحويل هذا المبلغ إلى حساب شركة «SI 2 SA».

الشقيقان كريم وماجد خوري عملا نيابةً عن رياض سلامة

يعتقد الادعاء العام السويسري أنّ هذه التحويلات ليست أكثر من «دخان. ففي الواقع، قامت شركة «Red Street 10 SA» أيضاً بشراء عقارات لمصلحة رياض سلامة». في 7 آب 2019، تلقت «Red Street 10 SA» من شركة «SI 2 SA» مبلغ 7.3 ملايين فرنك. كريم خوري هو مُدير «Red Street 10 SA»، لكن يظهر أيضاً شقيقه، المطوّر العقاري ماجد خوري، الذي أدين في قضية «موديه» (رئيس حكومة مقاطعة جنيف، بيار موديه أُدين بتلقّيه منافع مادية لقاء سفره وعائلته إلى أبو ظبي في رحلة شخصية، وحُكم عليه بدفع غرامة 50 ألف فرنك والتوقيف 300 يوم عن العمل، فضلاً عن بروز اسمه في شُبهات فساد عديدة). ماجد هو الذي وقّع على النظام الأساسي الجديد للشركة في كانون الأول 2011 ونيسان 2020، بصفته وسيطاً عقارياً.

بالنسبة إلى المُحققين السويسريين، فإنّ الشقيقين كريم وماجد خوري عملا نيابةً عن رياض سلامة، مع الاعتقاد بأنّ الأخير هو المستفيد من حساب شركة «Red Street 10 SA» المصرفي لدى بنك «UBS». يُضيف المدعي العام الفدرالي أنّ الدفعة المُحوّلة من حساب «SI 2 SA» إلى حساب شركة «Red Street 10 SA» استُخدمت لشراء العقارات.

وبعد امتلاك أسهم في مبنى في مدينة جنيف القديمة، استملكت «Red Street 10 SA» عقاراً بقيمة 10 ملايين فرنك، ويُطلّ على البحيرة في «مورج».