منسق التيار في ألمانيا رفيق حجازي التقى بالنائب الألماني كاي فغنر

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اجتمع رئيس كتلة الحزب الديموقراطي المسيح (cdu) في برلين وعضو في البرلمان الألماني ومرشح لعمد برلين السيد كاي فغنر مع منسق التيار الوطني الحر في المانيا رفيق حجازي، تم البحث خلاله في أمور عدة لها علاقة بالجالية اللبنانية ومسألة الاندماج والانتخابات المقبلة في ألمانيا، بالإضافة الى التعاون بكافة المجالات.

كما نقل حجازي تحيات التيار في لبنان، شاكراً المانيا على كل ما تقدمه للبنان، ووقوفها الى جانبه، شارحاً مسألة الأموال المهربة وكيفية اعادتها والضغط عبر الاتحاد الأوروبي لمساعدتنا في هذا الملف. بالمقابل، أبدى فغنر استعداده لمساعدة لبنان بإبلاغ وزارة الخارجية الألمانية للاجتماع مع لجنة الشؤون الخارجية، شارحاً هذه المواقف للحكومة الألمانية.

وشكر حجازي فنغر على هذا اللقاء، آملين دوام اللقاءات والعمل المشترك.