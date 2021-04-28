متحدون: خبراء في ملف شركة مكتف إدعوا عليها

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أشار تحالف "متحدون" في بيان، الى أن "الخبير المالي الأساسي إدي عازار المكلف من قبل النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في ملف شركة مكتف لنقل وتحويل الأموال، وبعد الاستماع إليه اليوم، إدعى على شركة مكتف ومحاميها بجرم الإفتراء والتهديد والتشهير والإساءة للسمعة".



ولفت التحالف الى ان "لا جرم ارتكبه الخبراء بتاتا ولا داعي للتحقيق معهم كونهم ينفذون امرا قضائيا بكل تجرد ومهنية، وليس كل ما يحصل سوى تماد في الضغط النفسي عليهم وعلى كل من يتجرأ على مكافحة الفساد بشكل فعلي".



يشار الى أن ثلاثة خبراء سيمثلون أمام قسم المباحث الجنائية المركزية لإستجوابهم بناء على تكليف من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي طلب من المباحث التحقيق في الشكوى التي تقدم بها الوكيل القانوني للشركة المحامي الكسندر نجار ضد أربعة خبراء كانوا برفقة القاضية عون، بجرم دخول الشركة عنوة في عوكر بالكسر والخلع وسرقة بعض المحتويات.