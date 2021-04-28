طرابلسي ودرغام رفعا كتابا الى بري طلبا فيه نقل اقتراحات القوانين المتعلقة بالتعليم عن بُعد الى اللجان المشتركة لاهميتها

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عقد النائبان ادكار طرابلسي واسعد درغام مؤتمرا صحافيا على اثر اجتماع اللجان المشتركة اكدا فيه موافقتهما على اقتراح قانون انصاف المتعاقدين في الجامعة اللبنانية والمدارس الرسمية بعد الأخذ بملاحظاتهما التي صوّبت اقتراح القانون ولم تُحمّل الموازنة اعباء اضافية. وجاء في كلمة نائبي كتلة لبنان القوي بانهما رفعا كتابا الى دولة الرئيس نبيه بري طلبا فيه نقل اقتراحات القوانين المتعلقة بالتعليم عن بُعد والتعليم المهني والهوية التربوية التي قدماها منذ اذار ٢٠١٩ واحيلت الى عدد من اللجان ولم تناقش بجدية بعد، وطالباه بنقلها الى اللجان المشتركة لاهميتها ولضرورتها لتقدم التربية في لبنان.