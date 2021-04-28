آخر المستجدات في قضية "الرمان المخدر" : من بين الموقوفين 5 سعوديين

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الجمهورية : في المعلومات التي توصلت اليها التحقيقات واطّلعت عليها «الجمهورية» انّ التوقيفات على مستوى المسؤولين في شبكة تصدير «الرمان المخدر» انحصرت بتوقيف سوريين من بينهما علي سليمان وشقيقه. كما تبين ان لهما شقيقين آخرين احدهما انتقل قبل فترة الى السعودية تحضيرا لاستقبال الشحنة التي ارسلت اليها، وآخر الى العاصمة التركية انقرة.

وفي المعلومات تبين ان «شركة الارز» التي نسبت اليها عملية التزوير هي وهمية ولا اساس لها في مختلف المؤسسات التي تعطي «شهادة المنشأ» ولا الموافقة المسبقة لتصدير البضاعة التي نالتها من وزارة الزراعة وكل ما ارتبط بها من معاملات.

الشريك السعودي

وعلمت «الجمهورية» من مراجع معنية ان لبنان تبلّغ بالتحقيقات التي باشَرها الجانب السعودي، وأسفرت في الايام الاولى التي اعقبت اكتشاف «الرمان المخدر» انها أوقفت شبكة تعمل على الاراضي السعودية مرتبطة بالشبكة المصدرة من سوريا عبر الاراضي اللبنانية، وان من بين الموقوفين 5 سعوديين ورجل سوري مسجل على لائحة النازحين السوريين، ويعتقد انه يدير مجموعة من السوريين النازحين الى المملكة من ضمن الشبكة عينها.